智利鸳鸯盗来新作案 各监4月

（早报讯）智利鸳鸯盗千里迢迢来狮城，在市中心钱币兑换中心外，把黑酱油泼在运钱的快递员身上，企图趁乱盗去5万1000元现款。

机警的快递员哈山（58岁）觉得事有蹊跷，尽管被泼得一身酱油，却快步离开。他成功保住身上巨款，并拿到银行存放后，立刻拨电通知老板报案。

这对来自智利的夫妻档罗德里歌（28岁）及玛利亚（27岁）在案发隔天下午遭到逮捕。他们日前被控上法庭，各面对一项共谋企图偷窃的控状。

今早（10月15日），两人认罪后，各被判坐牢四个月。

庭上揭露，夫妻俩上个月26日从韩国飞来我国，隔天到马吉街（Market Street）熟食中心弄到了两大包的黑酱油后，早上11时半到了雅吉拱廊（The Arcade）寻找目标。

约40分钟后，男被告看到哈山走到了一家钱币兑换商前，把大笔的钞票放入黑色包包后离去。

哈山是该家钱币兑换商的快递员，专门负责运钱给客户或银行。当天，他负责将5万1000元的现金拿到到附近银行存放。

男被告决定要对哈山下手后，拨电通知在附近守候的妻子。两人尾随哈山到丝丝街（Cecil Street）时，男被告故意碰撞哈山，趁机把黑色酱油泼在他衣服上。

哈山瞪了男被告一眼后走开，继续往目的地出发。就在他走到交界处、在等待过马路时，女被告突然走向他，说他衣服上有黑色污渍，企图让他分神，制造机会给男被告下手。

哈山不理会她快步离开，两人因此没有得手。

哈山当天傍晚报案后，警员通过闭路电视确认两名被告的身份，隔天在牛车水珍珠坊将他们逮捕。