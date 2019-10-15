醉闹妹妹公寓咬女警 新西兰女子监26周

（早报讯）几杯下肚后，27岁新西兰女子大闹妹妹公寓，企图朝妹妹丢玻璃杯，甚至还紧咬女警手臂10秒，并打伤另一女警耳朵。

新西兰籍被告凯蒂面对两项蓄意伤害公务员和一项鲁莽行为危害他人控状。控方以其中一项提控，余项交给法官下判时一并考虑。她认罪后，昨天（10月14日）被判坐牢26周。

这起事情发生在今年6月16日凌晨3时许，地点是被告妹妹位于东北部一带的公寓。

根据案情，被告在案发前一晚上7时30分刚抵达新加坡，随即到妹妹的住家与家人会面，当时她已经有些醉醺醺。被告接着与家人出外用餐，喝了几瓶啤酒，他们随后到酒吧续摊。

凌晨2时，回返妹妹公寓后，被告不满妹妹说了她大发雷霆，妹妹于是报警。

两名警察赶到后，被告再度被激怒，隔着餐桌朝妹妹丢玻璃杯，所幸妹妹的男友及时用手扫开。

警察见把被告带上警车载走，被告在途中甚至试图用头撞车窗。

抵达警局时，在一名女警尝试带她下车时，一口咬着女警手臂不放，前后长达10秒。

她随后在警局还押期间，还打伤另一名女警耳朵。

被告的四名亲友出庭聆讯，代表律师求情指被告患躁郁症。

代表律师向法官求情时表示，被告在悉尼当接待员，她辞职后，来新加坡找在这里当教师的妹妹，打算随后随家人到越南等地旅行。

他说，被告在2013年被诊断患有躁郁症，也有焦虑症和轻微抑郁症。

控方指律师提出的医药报告已有六年之久，没有证据显示与该案件有关。

被告的四名亲友也出庭聆讯，母亲特定从新西兰飞来，希望可以早点与女儿一起回国。

法官下判时劝被告早日接受治疗病情，不要让家人失望。