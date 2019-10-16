（早报讯）酷航服务获乘客肯定，获颁亚洲版《旅讯》2019年读者票选的“最佳廉价航空”奖。

这是酷航在三个星期内，获颁的第二个殊荣。上个月26日，酷航刚在第30届TTG旅游大奖上，夺下“最佳廉航”的奖项。

酷航今早（16日）发文告说，这是酷航首次获颁亚洲版《旅讯》（Travel Weekly Asia）奖项，也激励他们进一步改善乘客体验。

这包括从上个月22日起，不再征收付款手续费；推出结合完成交易能力的聊天机器人，这也是亚洲航空首例；推出不一般的航点，如老挝和印度特里凡得琅（Trivandrum）等；从明年第四季起，让新预订的空中客车（Airbus）A321neo型客机陆续投入服务等。

酷航总裁李立兴说：“我们非常开心能接连荣获两个‘最佳廉航’奖项，也感谢顾客、旅游伙伴和职员的支持。我们会继续努力，超越顾客期望！”

另外，酷航将在星期五（18日）至星期天，早上11时至晚上9时，于乌节路威士马广场（Wisma Atria）举办“亮黄转换器”（The Yellow Converter）活动。公众以黄色衣物或配件等现身，就可换取奖品，包括商品、介于10元至50元的旅游礼券、或免费机票等。