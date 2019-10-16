政府业界推新计划 助企业数码化转型

（早报讯）为推进本地企业数码化转型的努力，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA，简称资媒局）将推出数码化加速指数（Digital Acceleration Index，简称DAI）以及发表“数码经济中的数码平台”白皮书。

此外，新加坡工商联合总会亦准备推出工业4. 0人力资本计划（Industry 4.0 Human Capital Initiative，简称IHCI），并与新加坡国立大学系统科学院（NUS-ISS）开办三项数码转型课程。

国家发展部兼人力部政务部长扎吉哈周三（16日）在工商总会主办的第三届未来经济会议与展览上演讲时说，企业领导者必须继续推动公司的数码化转型，才能应对全球市场的变化。

工商总会主席张松声还指出：“数码化转型若要成功，企业必须让员工积极参与过程，并赋予他们提升技能、重新学习技能和掌握全新的技能的权利。”

DAI是资媒局与波士顿咨询公司（BCG）合作研发的一种自我评定的工具。依据六个主要基石，评估业务中35个层面的数码成熟度。除了能透视公司数码化的进度，还可了解该进度与业界对比的情况，以及参考可立即采取行动的提案。

IHCI是工商总会与劳动力发展局（WSG）合作的成果，旨在通过工作的重修设计或新职位的创造，补上制造业在数码化转型中的缺漏。