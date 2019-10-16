谎称被雇主强奸 女佣坐牢三周

（早报讯）女佣与男雇主胡搞，发现自己因“工作表现太差”将被雇主辞退后，一气之下到警局报案，佯称被雇主强奸。

今年28岁的女佣兰奈恬来自印度，被揭穿撒谎后，被控上法庭，面对两项提供假资料给公务员造成他误用职权骚扰他人的罪名。

控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。她昨天（10月15日）认罪后，被判坐牢三周。

案情显示，被告在今年4月21日下午4时半左右到警局报案，声称自己被40多岁的男雇主强奸。警员立刻展开调查，但她在同天傍晚突然改口，说她与雇主之间是你情我愿，只是因为工作准证被取消，才会诬赖雇主。

但是三天后下午，她再次到警局录口供，又说她被强奸，并且编造“案发过程”。

她声称，她原本在雇主孩子的房间睡觉，雇主突然叫她到他的房间，说他非常寂寞，开始对她毛手毛脚，强奸了她。

警员当晚再次为她录口供。她这次坚持被强奸后，警方再次展开调查，发现事实并非如此。

被告在5月31日承认撒谎，透露她不满雇主以“工作表现”不好的借口打算解雇她，才会诬赖雇主报复。

雇主因假指控无故在警局接受调查近五小时，护照被警方扣押，连他和妻子的手机都被充公。

主控官指出，被告的行为非常恶劣，对雇主一家造成了不小的困扰，除了连累雇主多次到警局接受调查共约五小时以外，他的护照也被扣押。

除外，雇主和妻子的手机也被当做证据充公，直到昨天案件结束后才归还给他们。庭上并未揭露雇主夫妻的婚姻是否受到影响。

被告昨天拎着家当到来到庭上。她没有求情，指无话可说。