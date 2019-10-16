散播猥亵资讯群组管理员 曾拍防罪案宣传片

（早报讯）因散播猥亵资讯而被控的社交群组“SG Nasi Lemak”管理员张旻轩，是一名临时演员，五年前还曾拍摄过防范罪案宣传片，扮演一名教唆和偷脚踏车的主谋而落网，网友调侃没想如今他真的涉嫌犯法被捉。拥有超过4万名参与者的网上社交群组“SG Nasi Lemak”被爆在网上散播色情视频及不雅照，警方调查后逮捕四名涉案男子，昨天把他们控上法庭，其中包括两个年仅17岁和19岁的青年。

四名被告是阿迪拉（17岁）、李汉世（19岁）、张旻轩（26岁）和梁天伟（37岁）。他们通过视像系统（video-link）被控一项散播猥亵资讯罪。据了解，张旻轩和梁天伟是该群组的“管理员”，另两人则负责在群组内传播猥亵内容。

张旻轩被控后，网民在网上爆料指他是一名临时演员，2014年还曾拍过防范罪案宣传片，他在宣传片里扮演一名教唆和偷脚踏车的主谋而落网。更加讽刺的是，他在宣传片播出后，曾在个人面簿上分享说，自己帮警察部队拍了宣传片，“劝”网民要远离罪案，说“糊涂一时，后悔一世”。他还问偷脚车真的值得吗？

此外，张旻轩也在个人社交媒体上直接谈论有关“SG Nasi Lemak”的话题，丝毫没有避嫌。

有网民调侃没想如今他真的涉嫌犯法被捉，就不知他现在作何感受。

媒体今早（10月16日）尝试浏览他的社交媒体网站，但发现他的多个社交媒体网站都已关闭，不过，他人被还押中，相信有人帮他关闭网站。

根据关闭前的介绍，张旻轩是一名演员、舞者、魔术师，同时还是一名特技演员。（人名译音）