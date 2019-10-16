全岛巴士明起提供无障碍通勤服务

（早报讯）随着四辆设有轮椅升降台的迷你电动巴士明天起在扩建后的杨厝港巴士转换站投入运作，全岛公共巴士服务都可为轮椅使用者提供无障碍通勤体验。

杨厝港巴士转换站自2017年12月起分两阶段进行扩建工程，第一阶段扩建部分已竣工。

除了设有无障碍下车处、有座位的优先排队区、育婴室、无障碍厕所，转换站附近也有150个脚踏车停车位。另外，通过采用可保持室内凉快的绿色屋顶、省水装置和节能冷气系统，该转换站每年可节省超过13万千瓦时能源和1800多立方公尺的水。

杨厝港巴士转换站扩建后，穿行于这个转换站的其中一条巴士路线，即825路线从明天起（10月17日）将逐步改用四辆19个座位的电动迷你巴士。随着这四辆电动迷你巴士投入运作，本地所有巴士路线将成为无障碍通勤，可方便轮椅使用者。

全岛巴士服务成为无障碍通勤，意味着至少50%的巴士和至少80%的巴士站，方便轮椅使用者上下车。

从本月13日开始，现有五条巴士路线已更换至扩建后的杨厝港巴士转换站候车，另外六条巴士路线将在下个月17日迁至新候车处登车。待2021年全部扩建工程完工后，巴士转换站面积将从原本的4730平方公尺扩建至约1万6200平方公尺。