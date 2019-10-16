金文泰男“睡楼下”引关注 社会与家庭发展部：正提供协助

（早报讯）一名男子最近被网民发现在金文泰组屋底层“打地铺”睡觉，引发关注。社会与家庭发展部受询时表示，正在协助该名男子。

本月2日，网民发现一名男子赤裸上身，睡在金文泰5道第327座组屋底层的地上。这位网民过后拍下视频，传给公民记者网站Stomp。

裕廊—金文泰市镇理事会4日回复Stomp询问时表示，市镇会房地产组职员（Property Officer）曾见过该男子在组屋底层休息，并警告他不要这么做。

10月4日，市镇会将组屋底层的床褥移走，并且告诉该名男子，若类似情况再发生，将寻求警方协助。

市镇会昨天表示，最近虽未曾看到该男子，但已吩咐员工，在必要时给予男子必要的援助。

社会与家庭发展部今天答复时透露，该名男子是社区关怀计划（ComCare）的受益者，曾在今年4月至9月领取援助。社会与家庭发展部属下的社会服务中心，以及服务该区的扶轮家庭服务中心（Rotary Family Service Centre）都认识该男子。

社会服务中心目前正在处理男子延长援助的申请，并已联系扶轮家庭服务中心，为男子提供其他住宿安排。

社会与家庭发展部说：“这名男子拒绝了我们提供的住宿安排，告诉我们他会和朋友一起住。社会服务中心和扶轮家庭服务中心将继续与男子保持联系，提供必要援助。”

若公众遇到任何需要协助的个人或家庭，可拨打社区关怀热线1800-222-0000或到访邻近的家庭服务中心。