食物与环境卫生不达标 餐饮外送公司被罚5000元

（早报讯）食物外卖公司被发现蟑螂苍蝇满天飞，污水还从天花板滴在煮好的熟食上，独资老板承认处理不当触犯食物销售法令后被判罚5000元，成为本地首个因食物与环境卫生不达标而被新成立的新加坡食品局提控和治罪的个案。

涉案的公司名为AG（Global）Events Catering，这是一家独资公司，提供熟食外卖服务，地址就在海军部食品城Food Xchange@Admiralty五楼。

老板林德连（42岁）面对两项触犯食物销售法令的控状，罪责都是与环境与食物卫生相关，他于9月25日被控，星期三（10月16日）认罪后被判罚款5000元。

这也是新加坡食品局（Singapore Food Agency）自今年4月新成立以来，首次把稽查到的卫生不达标的食品公司老板提控并治罪的个案。

根据案情，2019年6月19日上午10时45分，食品局一名稽查员到被告的公司突击检查，发现公司的厨房、储藏室和用来准备食材的房间到处是蟑螂和苍蝇。

此外，单位的地板和墙壁多处破损、处处是污迹、厨房和用来准备食材的房间因地砖破裂和地板不平坦而出现积水、冷却系统缺乏维修导致漏水导致冷却系统下的地板出现积水。最后，单位的洗手卫生设施不足，一些洗手盆没有提供洗手液。

除了环境卫生欠缺理想外，公司用来准备食物的过程和方法也很糟糕。

当中，稽查员发现工作人员把冷冻食材放直接放进室温水里解冻、从没清洗干净的天花板上滴下的污水直接滴在未盖好的熟食上，导致熟食受到污染；把没有盖好的食材原料放在地板上。

更糟糕的是，工作人员一边清洗地板一边准备食材，导致抹地水溅到原本就放在地板上且还未盖好的肉类和蔬菜上。

根据网上资料，涉案的公司成立于2011年，公司网站宣称专门为酒店、政府部门、企业公司和住家提供活动餐饮外送服务。