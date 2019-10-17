（早报讯）美国经济数据疲弱和地缘政治紧张局势升温，导致美国三大股在周三全数下挫。

美国9月零售销售指数自七个月来首次下滑，显示由制造业引领的疲弱势态可能蔓延至更多经济领域。另一方面，美国众议院日前通过了支持香港民主抗议活动的议案，为中美贸易谈判增添变数。

道琼斯工业指数收跌0.08%至2万7001.98点；标普500指数下跌0.20%，报2989.69点；纳斯达克指数下滑0.3%，收报8124.18点。

新加坡海峡时报指数周三涨18.54点或0.59％，收报3134.71点。

今日可关注的股票：

1.吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）计划私下配售1亿零428万6000个新单位，发行价介于0.701美元至0.725美元（约0.96新元至0.993新元）。信托希望透过配售计划筹集至少7310万美元。该股周四早上要求暂停交易。

2.独立审计师对荣控股（Sakae Holdings）的报告出炉，指集团自截至12月31日的2012财年以来，没有以权益会计（equity accounting）的方式交代关联公司）Griffin房地产投资公司和Gryphon资本管理的应占业绩（share of results）和净资产。

荣控股在发布审计师报告受，要求暂停交易以在稍后公布一项消息。

3.丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）私下配售新单位的认购额为七倍，发行价定为每单位2.28元。优先献议（preferential offering）的发行价定位每单为2.24元。

私下配售和优先献议分别筹得大约4亿5800万元和4亿6050万元。