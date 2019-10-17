本地将推出两个覆盖特定范围的地方性5G电信网络

（早报讯）到了2022年底，5G网络将覆盖至少一半的新加坡。

配合我国对第五代（5G）科技的巨大需求，政府将携同电信业者，打造至少两个独立的全国5G电信网络，以及覆盖特定范围的两个地方性5G电信网络。

由此一来，本地四家移动网络业者都有机会自行提供5G网络服务。

资讯通信媒体发展局今天正式向电信业者征集推出5G网络的提案，有兴趣者须最迟明年1月21日提交提案，资媒局预计会在明年中公布结果。

资媒局原本计划在首阶段推出由两组业者经营的两个独立的全国5G电信网络，不过当局已决定推出另外两个覆盖特定范围的地方性（localised）5G电信网络。

通讯及新闻部长易华仁今早在新加坡数码业日（Singapore Digital (SG:D) Industry Day）活动致辞时指出，这是因为当局在完成评估后，认为本地市场可容纳这两个地方性网络。

“这能允许本地现有四家移动网络业者提供5G网络服务。有了更多业者参与，资媒局预计更大的竞争性会让企业和消费者获益，并带来更多选项、具竞争性的价格和创新的服务。”

地方性网络采用800兆赫（Megahertz，简称MHz）频谱段。该频谱段的网速较快，较适用于采用高科技方案的较集中特定范围，如智能港口或智能实验室。