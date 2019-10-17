王瑞杰与王岐山、刘鹤见面

正访华的新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今早（10月17日）分别与中国国家副主席王岐山，以及中国副总理刘鹤进行会面。

本周一（14日）起访华的王瑞杰今早在北京中南海与王岐山举行会见。

两人见面的气氛轻松，71岁的王岐山开场时笑着形容，57岁的王瑞杰是“我们村里的年轻人”，他由此看到了新加坡的可持续发展。

王岐山接着说，中国政府高度重视王瑞杰此次访华参加中新双边合作联合委员会（JCBC）会议。他表示，今年是中国70周年国庆，新加坡纪念开埠200周年，明年两国将纪念建交30周年，通过这次王瑞杰访华，中新两国多年形成的合作机制正不断丰富和完善。

资料显示，王岐山与新加坡与JCBC都相当熟悉，他在2008年至2012年担任中国副总理时，也是JCBC中方主席。

王岐山今早也说，中国在中共十九大后进入了习近平中国特色社会主义新时代，中新关系在这个新时代也会得到更快、更好、更高的发展。

王瑞杰则说，此次中新双边合作联合委员会（JCBC）会议非常具有实质性，他和中共中央政治局常委、中国副总理韩正讨论了许多重要的课题。

王瑞杰也指出，中国和新加坡之间的关系在两国正式建交前已开始，而从建交初年一直到过去的近30年里，两国在中国不同省份建立了许多合作机制，并在不断发展。

王瑞杰之后也在中央财经委员会办公室与刘鹤会面。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰（左）今早在北京的中央财经委员会办公室会见中国副总理刘鹤。（林展霆摄）

（记者是《联合早报》北京特派员）