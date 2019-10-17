罗厘酿车祸一骑士身亡 司机监五周罚款吊照五年

（早报讯）在泛岛快速公路发生四车连环车祸，57岁罗厘司机为闪避前方放缓车速的车子而往左转，结果冲过三个车道，连撞两辆货车，再撞飞一辆电单车上的夫妻，导致丈夫伤重身亡。昨天（10月16日）罗厘司机被判坐牢。

这起车祸发生在去年9月29日下午1时10分，地点在泛岛快速公路往大士方向，过了罗尼路（Lornie Road）出口后的车道上。

这名肇祸的罗厘司机陈全传（译音，57岁）面对四项控状，包括疏忽驾驶导致他人重伤和死亡，以及抵触交通法令。

控方以其中两项提控，余项交给法官下判时一并考虑。被告认罪后，昨天被判坐牢五周，罚款600元和吊销驾照五年。

这起车祸涉及四辆车子，包括罗厘、电单车和两辆货车，导致一死一伤。死者是马来西亚籍的克里斯纳穆提（44岁），而伤者则是他的妻子玛拉可蒂（43岁）。

案情显示，被告当时驾驶一辆罗厘，从第五条车道驶到第二条车道，当时前方货车放慢车速，被告紧急刹车不果，为避免撞上货车而左转，岂料罗厘直接从第二条车道冲向第五条车道，连跨三条车道。

在过程中，罗厘擦撞前方货车的车尾，又撞飞一辆电单车，再撞另一辆货车才停下。

当时死者和妻子骑着电单车驶过，却冷不防遭罗厘撞飞至路肩，导致死者伤重不治，妻子则眼睛受伤和大腿皮肤撕脱（degloving），随后进行多次植皮手术，39天后才出院。