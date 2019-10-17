资助恐怖主义活动 首名新加坡人被治罪

（早报讯）转帐近1150元资助恐怖主义活动，35岁男子被判30个月监禁，成为第一名因抵触恐怖主义（取缔资金）法令而被治罪的新加坡人。

被告艾哈迈德（Ahmed Hussein Abdul Kadir）承认两项抵触恐怖主义（取缔资金）法令控状，他在10月17日被判30个月监禁。

根据案情，被告在2013年开始，在网上看到牙买加的激进传教士谢赫·阿卜杜拉·费萨尔（Sheikh Abdullah al-Faisal）所拍摄的视频，得知他宣扬“圣战”（Jihad），也支持伊斯兰国组织（ISIS）通过暴力建立和捍卫其所宣称的‘哈里发国’（caliphate）。

被告随后通过面簿、电邮和Whatsapp等社交媒体联系上谢赫·阿卜杜拉·费萨尔，进而同意资助他进行恐怖主义活动。

他接着分别在2016年7月29日及9月3日，转帐1059新元和62美元（约86新元）资金给谢赫·阿卜杜拉·费萨尔的钱骡和妻子，他事后试图删除电邮和两人的对话，避免被追查。

不过，他的行径最终被揭发，于2018年7月在内安法令下被捕，被拘留至今。

除了被告，另一名新加坡男子伊姆兰·卡欣（Imran Kassim，35岁）在今年4月，也涉嫌资助伊国组织的恐怖主义宣传而被控抵触恐怖主义（取缔资金）法令，目前案件正在审讯当中。

2016年，六名在新加坡工作的孟加拉籍客工因资助恐怖活动，被判监两年至五年不等，成为首批在恐怖主义（取缔资金）法令下被控和定罪的人士。