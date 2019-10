尚达曼获颁国际金融协会首届杰出领导与服务奖

由世界主要商业银行和投资银行组成的国际金融协会,将首届杰出领导与服务奖颁发给我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼,以表彰他在国际金融治理与公共服务方面的贡献。

尚达曼目前在美国华盛顿参加世界银行组织和国际货币基金组织(IMF)常年会议。他透过总理公署文告表达感言,认为奖项也应属于他在新加坡和国际上的合作伙伴,他们一同努力加强国际金融市场抵御风险的能力,确保市场以增长为导向。

他更特别认可了在新加坡金融管理局和新加坡政府的同僚。

他说:“要有包容与可持续的增长,我们必须制定国际合作网络和推动全球金融改革,下来要做的还很多。”

尚达曼刚在今年6月获颁伦敦金融城荣誉市民称号(Freedom of the City of London),表彰他深化新英关系,以及对全球金融治理所作的卓越贡献。

尚达曼从本月15日至20日,将在华府出席系列国际金融会议。他除了会在国际金融协会(IIF)常年会员大会上致辞,也会在彼得森国际经济研究所探讨改善不平等政策的会议上发表讲话。

目前担任独立国际经济与货币事务咨询组织30人小组(Group of Thirty,又称G30)主席的他,也会以主席身份主持这次的国际金融会议。