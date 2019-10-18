40所学校将有新校长

（早报讯）40所学校年底将迎来新校长，其中21名人选首次掌校，首任校长的人数是近三年来最多的。

特选学校公教中学副校长傅俊力将升任校长一职，现任校长苏丽玲将接管国大数理中学。道南学校校长陈京文年底退休，他的职务将由副校长傅勤予接替。领导道南十年的陈京文是华文教师出身，曾在华中初级学院执教，也担任过公立培群学校校长。

另一名将退休的校长是孺廊小学的王介中，副校长陈爱莲将接替他的职务。

另一所历史悠久的学校莱佛士女中也将换领导人，校长谭文思将卸下职务，回教育部任校群督导。现任西区校群督导哈斯琳达（Haslinda Bte Zamani）将接管莱中，她与谭文思一样皆是莱中校友。

新加坡体育学校也将更换领导，教育部体能运动与户外教育处司长王钦顺接替现任校长陈德福的职务，陈德福将接管普通工艺源流专校云锦中学。

教育部今天公布新校长名单，将换校长的学校有40所，这比近三年个别的60多所少。而今年首次出任校长的人选共有21名，略高于过去三年个别的10多名。

教育部指出，定期委任和调换校长能为学校注入新的观点，让有经验的校长分享最佳作业方式，让校长有机会接受新挑战，提升学校的发展。 校长委任仪式将在12月27日举行。