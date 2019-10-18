市政区和直落亚逸区下周末封路举办活动

（早报讯）市区重建局下个周末将举办今年的第三次“无车周末”活动，届时市政区和直落亚逸历史保留区将一连三天分别封路举办活动。公众期间将有机会在保留区享受以文化遗产为主题的活动，也可在市政区参加国家公园局同期举办的公园节活动，享受集合美食、购物、玩乐和照顾宠物的系列活动。

根据市建局星期五（10月18日）发出的文告，下周末的“无车周末”活动将从本月25日至27日举行。

本月25日（星期五）上午11时至下午3时，直落亚逸街和厦门街将变成步行街，让公众可以参观区内的历史建筑和福建建筑展览，与在场的本地工匠互动，了解他们如何把旧藤椅回收改造成可循环使用的家具。

本月26日（星期六）傍晚5时至晚上10时30分，市政区附近的康乐通道和浮尔顿路的部分路段，以及直落亚逸保留区内的几条街道都会同时封路。

国家公园局从26日至27日会在滨海公园和康乐通道等地举办一系列活动。公众可以逛市集、带孩子玩游乐设施，也可以带宠物到现场免费体检。

皇后坊26日晚上将有国家公园局的“Rockestra”系列演唱会，让访客可以在夜里狂欢。直落亚逸保留区当晚也有美食和艺品市集，让公众可以在享受本地美食的同时欣赏一些本地手工艺品。

本月27日（星期天）的活动则从早上8时至中午12时举行，市政区到直落亚逸区的5.5公里路段会封路，公众可从市政区一路步行、骑脚踏车或慢跑至直落亚逸保留区。

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