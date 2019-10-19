骑车出外买电池遭罗厘撞 阿叔惨死

（早报讯）爱收听电台广播的66岁阿叔，因收音机的电池没电了，于是骑脚踏车出外买电池，不料竟在半路惨遭罗厘撞死。

这起不幸的致命车祸，发生在昨天上午11时37分左右，地点是在麦波申路往机场路的方向，在惹兰万宜（Jalan Wangi）交界处前。

死者是经营塑料品零售生意的陈国诚（66岁），长子陈俊杰（42岁，自雇人士）昨日接受《联合晚报》访问时表示，父亲生前热爱收听广播和阅读《联合晚报》。

他告诉记者：“父亲因为收音机的电池刚好用完，他便骑着脚踏车从圣乔治道的住家出发，要到附近商店购买电池，结果在半路上不知何故被那辆罗厘撞倒。”

家人是在昨天下午1时30分左右接到通知，立即赶往陈笃生医院，但父亲已伤重不治，家人都来不及见他最后一面。

陈国诚表示，父亲每天都有开汽车和骑脚踏车的习惯，从未发生过意外，他说：“如果是去附近的话，父亲都会选择骑脚踏车。”

他绘述说，父亲身体一向硬朗，没什么病痛，每天只开店几个小时，已处于半退休状态。家人曾告诉父亲要小心，但父亲说，骑脚踏车是锻炼身体的方法

陈国诚说：“根据我们所知道，父亲当时骑在最左边的车道，罗厘则是从后面而来，距离交通灯不到五米，我们之后也有到现场询问附近商家。”

家人走访事发地点后，并未找到目击者，只有当时在场的人事后拍下脚踏车和罗厘的照片，从照片看，可见脚踏车因强烈的撞击力以致毁坏不堪。

家人将照片放上面簿，希望有目击者或有相关行车记录器的驾车人士跟家人联系，以便还原事件的经过。

警方在受询时证实，66岁的伤者在昏迷的情况，下被送往陈笃生医院，随后伤重不治。警方调查正在进行中。