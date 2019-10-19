障眼法骗狮城钱币商4000元 厄瓜多尔男判监5个月

（早报讯）厄瓜多尔籍酒店夜店老板远赴狮城犯罪，使障眼法骗走本地钱币兑换商4000多元，昨被判监5个月，通过视讯闻判时抽泣长达半小时。

48岁被告耶佩斯·佩雷斯（Yepez Perez Jacinto German）面对一项欺骗控状，被指今年8月7日来新加坡旅游期间，连同一名51岁同乡共谋犯案。

他们在下午1时41分来到武吉班让大厦一家钱币兑换商，同谋递了5000元美元给28岁的工作人员，要求换成新元，对方两次通过手数以及数钞机的方式计算，都显示只有4990美元。

被告拿起一瓶水及糖果在付款处等待工作人员收钱，同谋这时要求对方把钱还给他再数一遍，并要求对方把用来记录钞票面额和总额的纸张给他，然后趁对方转头拿纸时，快速抽走其中30张100美元放进口袋，被告则在旁把风。

工作人员回到柜台后没有再次点算，就按照1美元兑1.35新元的兑换率，将4990美元兑换成6736. 50新元给他们，事后发现中计才在下午2时15分报警。

兑换商因此损失3000美元，按当时兑换率计算，等同于4050新元。

被告昨午以视讯方式过堂，表示认罪，一度情绪激动，不断抽泣。

辩护律师求情时说，被告患有疝气，睡在地上疼痛至难入眠，入狱期间曾入院治疗，由于有病在身又人在异乡，希望可以早日回家。

法官最后判他入狱5个月，同谋本月30日料认罪。（人名译音）