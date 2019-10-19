南大校园内道路“南洋谷”易名“陈六使径”； 南大人文学院大楼改名“新加坡福建会馆楼”

（早报讯）坐落南洋理工大学华裔馆和南大湖附近一条名为“南洋谷”的道路正式易名为“陈六使径”，南大也将校内的人文学院大楼改名为“新加坡福建会馆楼”，以铭记前南洋大学创始人陈六使，以及拥有179年历史的福建会馆为推动本地文教事业所作的贡献。

教育部长王乙康今天在南大人文学院前厅“新加坡福建会馆楼”（Singapore Hokkien Huay Kuan Building）和“陈六使径”（Tan Lark Sye Walk）主持揭牌仪式。

南大回复询问时说，大学选择对南洋谷和人文学院大楼重新命名，主要因为它们都坐落在校园内历史氛围浓郁的地段，与前南大行政楼，也就是目前的华裔馆，以及南大湖和云南园毗邻。发言人指出，1955年创办的前南洋大学于1958年正式开幕时，是在云南园举办开幕礼。云南园目前在进行整修美化，完工后将连同华裔馆和扩建后的南大湖，构成南大校园的文化遗产区，预计明年第一季开放。

前南洋大学是建于福建会馆所捐赠的土地，当时也是东南亚首所民办的华文大学。

福建会馆会长陈精毅在仪式上致辞时说，1953年，在本地缺乏高等华文教育学府的时代背景下，时任福建会馆主席的陈六使倡办南洋大学，并且以身作则，认捐500万元作为建校基金。福建会馆也捐献裕廊路523英亩地段，作为建校的校址。“当时创办大学的倡议，获得本地乃至东南亚各大小社团和各阶层民众的大力支持，掀起一波空前社会热潮，在新加坡教育发展史上，及凝聚本土文化认同的建国基础上，创下一个动人的历史性记录。”

南大校长苏布拉·苏雷什教授致辞时说，新加坡福建会馆楼和陈六使径的命名，肯定了本地社群为新加坡高等教育发展所作的历史贡献。