吐痰拒受查 七旬伯袭女辅警胸监四周

（早报讯）尽责女辅警不放过任何吐痰和乱丢烟蒂等违例行为的人士，屡次肉身阻止对方逃跑，竟两度执法时遭不同男子攻击推胸，其中一名72岁阿伯因此被判坐牢4周。

根据国家法院判词，72岁的被告欧晓迪被指在去年10月22日，于文礼地铁站外头出口处的沟渠连续吐痰两次。当时有两名受环境局授权的辅警在附近执勤，其中一名女辅警伊采虹就上前告知被告触法，并要求他出示个人资料。

不料，阿伯不愿服从，还说自己生病而且赶时间，于是快步离开。女辅警不言退，继续跟着阿伯的方向追着，要他停下脚步，但对方就是不肯理会。

女辅警一度还抓住了阿伯的手腕，但对方成功甩开，她追到裕廊坊购物中心内，索性站在阿伯面前，肉身阻挡他的去路。阿伯仍不服从，还抓住女辅警的手臂，女辅警大喊：“不要碰我!”，阿伯松手后就往女辅警的胸部猛推，导致女辅警往后倒退几步，然后趁机逃跑。

控方要求判被告监禁6周，而被告代表律师则请求法官罚款4000元。法官在根据过往案例来权衡判决时，竟刚好在举出一起类似案例时，发现受害人竟然是同一名女辅警。

当时女辅警是在兀兰的长堤坊执勤，目睹20岁青年在脚车停放处丢烟蒂，于是两度肉身阻挡对方离开，结果一样遭对方往她胸腔处猛推。青年经上诉后被判坐牢7天。

阿伯最后被判坐牢四周，他已针对刑罚上诉。（人名译音）