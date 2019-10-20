男子公厕偷窥欲逃 两女佣联手捉人

（早报讯）男子在女厕低头偷窥后欲逃走不果，两名女佣联手捉偷窥者，获颁公众精神奖。

八名见义勇为的公众在四起案件中协助警方破案，今早（10月20日）获东陵警署和商业事务局颁发公众精神奖（Public Spiritedness Award）。

两名女佣南茜和罗娜维尔是在7月7日下午2时左右，在大巴窑建屋局中心的女厕排队时，协助一名40多岁的女子制服一名20多岁的偷窥男。

两人受访时表示，当时她们在排队上厕所，排在前面的40多岁女子先进了其中一个隔间，但不久后传来女子的尖叫声。

原来女子在如厕时看到男子头靠地、从隔间的缝口偷窥，女子发现后立即从隔间出来，并开始拍打另一隔间的门，大声地叫躲在里面的男子出来。

男子一直不肯出来，直到约三分钟后突然开门欲逃离女厕不果，被南茜和罗娜维尔拉出女厕，隔壁男厕的一名年约40多岁、身材壮硕的男子也出手相助，把男子压倒在地，保安见状报警。

警方在五分钟后赶到制服男子，男子仍持续挣扎一番。

南茜和罗娜维尔说，男子被捉住时一直说：“对不起，对不起，这是我第一次这么做。”

她们听住在附近的居民称男子已在女厕偷窥至少两到三次了。南茜受访时说这次的事件让她想帮助更多人。

“在面对同样情况时，我希望其他女性也能机警和自信地对付偷窥者。”