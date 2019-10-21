助打击洗黑钱等活动 五银行赌场获表扬

（早报讯）本地三家银行及两家赌场去年在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面扮演重要角色，凭借他们提供的报告，商业事务局去年成功起获超过2500万的资金。

商业事务局今早（21日）在广东民大厦举行的仪式上，表扬星展银行、华侨银行、大华银行、滨海湾金沙赌场，以及圣淘沙名胜世界赌场的在打击洗黑钱和恐怖主义融资上的贡献。

商业局事务局的数据显示，可疑交易报告举报处（STRO）去年共收到3万2660份可疑交易报告，其中中近半数都来自银行，而有百分之二十来自赌场。

凭借上述银行和赌场提呈的可疑交易报告，让当局展开调查行动，或者协助当局进一步完成调查，让当局顺利起获超过2500万元的资金。

当局透露，这些报告所涉及的罪行包括诈骗、洗黑钱、伪造账目和失信罪等，而涉案人士都已被检控。对于被定罪的，它们刑期则介于六周到九年半，或者被令偿还总数超过200万的税务和罚款。

根据此前报道，三家银行都各自有流程和数据分析工具，协助他们尽早发现可疑交易报告，并通知有关当局。

星展银行金融罪案与安全服务部门总监莫锦棠受询时说，银行对获得警方和商业事务局的认可感到开心，“通过我们的合作，我们期待继续支持新加坡在打击洗黑钱活动，以及维护新加坡身为国际金融中心的名誉。”

华侨银行交易检测部门副总监司徒委宗表示，当局今年起开始使用人工智能和机器学习（machine learning）来加强探测可疑交易，“通过人工智能，我们的交易观察分析员能够率先调查探测到的高风险交易，让我们尽快向完成并提交报告。”

滨海外金沙发言人则说：“滨海湾金沙支持当局在探测和预防罪案方面的工作。对于获得表扬。我们深感荣幸，并将继续和当局紧密合作。”

商业事务局副局长萧慧君说：“我们要赞扬银行和赌场在侦测和举报可疑交易方面的警惕。我们也要肯定他们与可疑交易举报处的紧密伙伴关系，以支持新加坡的反黑钱工作，并打击资助恐怖主义的行动。”

警方也提醒公众，若怀疑有可疑交易，应该立即通知可疑交易报告举报处。若被发现知情不报，将有可能面对长达三年监禁，或罚款不超过25万元，或两者兼施。