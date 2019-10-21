Buzz便利店今起轮番推出独家产品促销

（早报讯）换上全新面貌的Buzz便利店从今天起至12月，轮番推出独家产品促销活动，“Magi Planet x KiKi”的椒麻口味爆米花在今天率先登场。

在本地拥有42家商店的Buzz便利店，其中七家率先换上新装，即森林商业中心、榜鹅径第211D座组屋、高文地铁站、金文泰巴士转换站、淡滨尼巴士转换站、蔡厝港巴士转换站和实龙岗巴士转换站。其他商店将逐步翻新。

新店面以Buzz的标志性橙色搭配灰色为主色调，并融入对话框式的线条，呈现出年轻和现代气息。

配合便利店的新风格，店里也将引进各式独家新商品，今天读者就能以特价购买到“Magi Planet x KiKi”的椒麻口味爆米花，另外还有玉米浓汤和玫瑰盐焦糖口味爆米花。

椒麻口味爆米花原价每包9元90角，特价8元90角；玉米浓汤和玫瑰盐焦糖口味爆米花，原价每包7元，特价6元。

读者可上网bit.ly/brandnewbuzz了解促销详情。

新加坡报业控股有限公司的Buzz便利店经翻新后，将提供更多冷冻食品和服务。接下来，公众也可在Buzz找到本地大厨郭文秀设计的即食餐食、Haus Brew黑糖奶茶、无糖玄米茶Oishi Gold Genmaicha等独家产品。