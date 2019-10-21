仿冒警方网站“卷土重来” 警方吁勿上当

（早报讯）仿冒警方网站“卷土重来”，警方呼吁公众提高警惕，不要上当受骗。

警方今天（21日）发文告说，近日网上出现仿冒警方网站的钓鱼（phishing）网站，窃取保密信息。

受害者通常会接到骗子的电话，对方称受害者银行账户里存有大量资金、涉嫌洗钱等犯罪活动，随即向受害者提供指向钓鱼网站的链接，该网站要求受害者提供自己的信用卡资料、网上银行用户名及密码等保密信息，“用于调查”。

警方澄清，真正的新加坡警察部队网站网址为www.police.gov.sg，提醒公众谨防假冒。公众若接到不明人士打来的电话，不应理会对方要求汇款或转账的请求，因为任何政府部门都不会通过电话或语音应答机要求提供个人资料或转账，尤其是转到一个第三方的银行账户；不论是在网站上或在电话里，切勿提供个人信息及银行等资料。

骗子也可能将非本地号码伪装成本地号码，公众接到这类可疑电话后可挂断，并回电确认请求的真实性。

公众可拨电1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供类似骗案的线索；若急需警方协助，可拨电999报警。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网www.scamalert.sg获取最新的防骗资讯。