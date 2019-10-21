首次在我国举行 智能交通系统世界大会正式开幕

（早报讯）新加坡实行的拥车证制度和公路电子收费系统有效改善我国交通阻塞的情况，过去多年也有不少城市采用类似的方案。这些方案不受欢迎，但在新加坡却可行，因为我国政府大量投资公共交通，确保乘客有其他负担得起的选项。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今午在智能交通系统世界大会开幕典礼上致辞时指出，作为交通部长，他认为科技不是交通系统唯一的考量，从政治角度来看，最重要的是能提供一套安全可靠及大多数人可负担得起的交通系统。

他以拥车证和公路电子收费（ERP）的例子解释科技如何改善交通系统，同时也强调，政府大量投资公交，包括每年也为公交运营成本拨出将近20亿新元的津贴，确保公交负担得起。

“科技是能够达到这些政治成果的一种方法，不过任何智能交通系统必须以睿智的方式研发和采用。简而言之，一个智能交通系统也必须是睿智的。”

智能交通系统世界大会于本月21至25日在新达新加坡会议与展览中心举行。

这是大会首次在我国举行，接下来几天会有超过一万名业人士、学者、制造商和政府机构代表参与，一同探讨智能交通系统课题，期间也会有不少公司展示或试行创新交通方案，如德国公司Volocopter的空中德士。