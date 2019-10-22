高文双尸案：针对投诉律师裁决 被告欲提出上诉

（早报讯）原料在本月内上绞刑台的高文双尸案被告要做“最后一搏”，他今早向高庭表示，欲针对投诉律师的裁决提出上诉，为此行刑日期料进一步展期。

前高级警曹长伊斯干达（40岁）在2015年12月4日被判两项谋杀罪名成立，依法被判强制性死刑。过后，他上诉至最高法院上诉庭，但在前年2月3日，即他38岁生日当天被三司驳回。

去年3月，伊斯干达通过律师和家人分别向总统申请特赦，但同样没有成功。

一般上，当特赦申请被拒绝后，死囚会在几周至两个月内上绞刑台，行刑日通常定在周五早上。

不过，事情之后出现转折，伊斯干达提出“九大投诉”，要求新加坡律师公会检举在审讯期间代表他的六人律师团。

这些投诉包括律师团没有仔细研究现场照片、没有传召伊斯干达的家人供证，以及擅自修改开庭陈词。

当时律师团以知名刑事律师萨斯纳登为首，六人都来自“死罪法律援助计划”。

律师公会听证小组考虑后，认为没必要展开正式调查，公会的理事会也接受建议。

伊斯干达对此不满，向高庭申请检讨律师公会的决定，但于本月10日被高庭法官驳回申请。

按照程序，伊斯干达料在这之后的两三周内接受死刑。

岂料，伊斯干达不愿放弃，他今早获准与高庭助理主簿在内堂见面，律师公会的代表律师巴德曼（P Padman）也出席内堂聆讯。

据《联合晚报》向律师了解，伊斯干达向助理主簿表明，他要针对高庭推翻检举律师的申请提出上诉。

针对高庭裁决提出上诉的期限为一个月，换句话说，伊斯干达必须在下个月10日前申请上诉。在上诉申请是否获得批准前，行刑日期料进一步展延。