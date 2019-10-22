财政部：中年国人公积金存款是立国一代当年三倍

（早报讯）与前几代人相比，国人如今在步入40岁时，不仅受教育程度更高，也能赚取更高工资，并为退休生活储蓄更多。数据显示，40多岁的国人所累积的公积金普通户头和特别户头存款中位数， 是立国一代当年迈入中年时的三倍。

财政部今天发表题为《跨代之间关键社会经济成果》的报告，采用新加坡统计局、卫生部和人力部的数据，研究1940年至1979年间出生的国人的社会经济特性。报告也根据出生年份，将国人细分为四组，即40年代、50年代、60年代和70年代出生者。

报告显示，随着升学机会增加和教育素质提升，国人的受教育程度一代比一代高。40年代出生者当中，只有22％在中学毕业后继续升学。相比之下，70年代出生者有79％这么做。

随着学历越高，较年轻的国人也更容易找到工作及赚取更高工资，并为退休生活储蓄更多。由于70年代出生者当中，最年轻的如今已40岁，财政部也比较了四代国人在迈入40岁时的情况。

立国一代中年时的劳动力参与率是79%。相比之下，70年代出生者则达到89%，主要原因是女性的劳动力参与率增加。

此外，以实际工作月入中位数（包括雇主公积金在内）而言，70年代出生者的收入是5900元，与立国一代中年时所赚取的2800元相比，翻了一倍。

国人所累积的公积金存款，也一代比一代多。数据显示，70年代出生者的公积金普通户头和特别户头存款中位数，是立国一代当年迈入中年时的三倍。