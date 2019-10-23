外交部旅游警示：非必要勿前往智利

（早报讯）智利首都圣地亚哥以及周边城市进入紧急状态，预计为期15天，部分地区也可能实施宵禁。我国外交部星期三（23日）中午发出旅游警示，呼吁国人除非有必要，否则应推迟前往这些地区的计划。

智利本月初因地铁车资调高引发数十年来最严重的群众示威，总统皮涅拉宣布中止涨价也无法平息民愤，一系列表达不满的活动不断升级，当地政府已于18日宣布首都圣地亚哥（Santiago）进入紧急状态。

紧急状态随后扩大至首都周边城市安托法加斯塔（Antofagasta）、瓦尔帕莱索（Valparaiso）、瓦尔迪维亚（Valdivia）、奇廉（Chillan）、塔尔卡（Talca）、特木科（Temuco）以及蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas）。

外交部建议目前身处这些地区的国人保持警惕、通过当地新闻关注局势发展，并遵从当地政府指示，国人也应该避免前往示威地点以及留在室内以策安全，以及向家人及朋友报平安。

外交部也建议前往智利的国人上外交部网站eregister.mfa.gov.sg进行登记，需要领事协助的国人，也可拨打外交部24小时热线（+65 6379 8800 / 8855，电邮mfa_duty_officer@mfa.gov.sg），或联络新加坡驻圣地亚哥名誉总领事馆（电话：+56 2 2787 6034或+65 6379 8000，电邮：singapore@alessandri.cl）。