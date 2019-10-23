搭地铁伸援手 善心乘客获表彰

（早报讯）地铁内见到六旬妇晕倒，男大生一路护送，前后陪伴超过五个多小时，善心举动今早（10月23日）获表彰。

这是公共交通金牌奖创立20年来第一次有乘客获奖，共有五名乘客因在通勤时帮助他人，获颁爱心通勤奖（Caring Commuter Award）。

黄宝新（25岁，大学生）今年7月10日晚上6时多搭地铁回家时，见一名六旬老妇不知何故晕倒，当下与其他几名乘客一起，将老妇扶到座位休息。他说：“她让我想起了自己的祖母，于是就想一路帮她。她说自己心脏有问题，我一度想按紧急按钮。”

由于老妇坚持不要去医院，黄宝新于是同另一好心人召车送她回家。“她到家后，情况没好转，我最终劝她去医院。”

黄宝新当晚一直忙到11点多，确保老妇获得医护人员的照料后才离开。

另一名获奖的乘客是银行职员王蕊敏（28岁），她搭地铁时碰到一名孕妇身体不适，也陪同孕妇到医院，直到对方丈夫赶来。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生今早出席了活动，并为得奖者颁发奖项。除了五名获颁爱心通勤奖的乘客，共有446名来自交通领域的职员获奖，当中有25名获颁杰出奖，是有史以来获奖人数最多的一次。

另外，还有一名巴士车长洪英发（46岁）因帮助患上失忆症的老汉找回家人而获颁杰出奖。