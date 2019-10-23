失控打滑卷入罗厘车底 男骑士惨死

（早报讯）克兰芝快速公路发生致命车祸，电单车不知何故突然失控打滑，48岁男骑士跌落在马路上，结果惨遭尾随而来的罗厘碾过头部，当场惨死。

这起致命车祸发生在今天（10月23日）早上7时26分左右，地点是克兰芝快速公路往泛岛快速公路之间的路段。据了解，死者是48岁华族男骑士，罗厘司机则是一名30多岁的印度族男子。

读者张永华（39岁，车商）途经事发地点时，看见一名骑士躺在路中央，电单车零件则被撞脱掉落满地，立即通知《联合晚报》。

“罗厘司机告诉我，电单车不知何故突然失控打滑，导致骑士跌落，然后卷入罗厘车底，罗厘司机刹车不及，骑士的头部被罗厘车轮碾过，罗厘司机事后下车见骑士倒地不起，显得不知所措。”

张永华说，骑士的伤势严重，马路上可见血迹斑斑，多名民防人员不久后赶到现场救援，警员过后也在现场搭起蓝色帐篷。

车祸相关的视频很快被网民上载到面簿，根据一段时长57秒的行车记录器画面，一辆电单车行驶在第一车道和第二车道中间，电单车两旁则有一辆罗厘和汽车。

接着，电单车突然失控打滑，骑士靠向罗厘车身再跌落到马路上，卷入罗厘车底后再被碾过，骑士一度起身又倒地不起，画面触目惊心。

民防部队受询时指当局于今早7时30分接获通知后，一名40多岁华族男子被医护人员当场宣告不治。

警方受询时证实这起车祸，发言人指一名33岁的罗厘司机目前正在协助警方调查。