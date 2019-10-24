无人驾驶车辆测试范围扩大至整个西部地区

（早报讯）无人驾驶车辆的测试范围将在下来几年逐步扩大至我国整个西部地区，到时可供测试的路段将增加约四倍至超过1000公里。

陆路交通管理局自2015年起展开无人驾驶车辆的测试，目前供测试的测试范围包括波那维斯达地区、洁净科技园（CleanTech Park）、裕廊岛、圣淘沙以及南洋理工大学等。

我国现有可进行测试的公共路段有约200公里，其中最大的测试范围位于波那维斯达地区的约70公里路段。

业界反馈更多样化的测试环境将促进无人驾驶技术的发展，陆交局因此把测试范围扩大至本地整个西部地区，开放超过1000公里的路段，让业者能在更多路况情境下测试无人驾驶车辆，促进该技术的发展。

测试范围预计将在下来几年以小规模、渐进的方式扩大，测试也须先获得陆交局批准。

当局若计划在特定选区进行无人驾驶测试，也会事先通知该区的基层和社区领袖。

交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今早在无人驾驶通勤峰会上致辞时指出，这项发展将有助实现2020年代初期在榜鹅、登加和裕廊创新区试行定时的无人驾驶巴士服务。

他也强调，这些测试仍会以安全为首要考量，无人驾驶车辆须完成安全测试才能在路上行驶，车上也会有合格的安全操作员随行。所有测试车辆也会设有明显的贴纸和标志，方便其他公路使用者识别这些车辆。