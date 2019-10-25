印度找代孕诞双胞胎返新 男子办假出生证监四个月

（早报讯）不孕夫妻花钱到印度借精、借卵、借腹找代理孕母生子，结果成功受孕还诞下双胞胎，男子却为了将儿子带回国而违法，法官表示为防止他人犯案须严惩，但基于被告的病情，判他入狱四个月。

45岁的被告与35岁的妻子因无法生育，在2013年9月连同一对也不孕的朋友夫妻前往印度孟买，通过试管受精术（In VItro Fertilization，简称IVF）进行人工受孕。

为保护案件中的孩童，媒体不能报道任何可能泄露他们身份的资料，包括被告夫妻以及朋友夫妻的身份。

案情显示，被告夫妻当时找了一名代理孕母，利用被告和朋友两人的精子，让被告妻子以及另一名捐赠者的卵子受精，再植入代理孕母的腹中。

被告夫妻回国后接到了代理孕母成功怀上双胞胎的消息。

隔年7月13日，被告飞往孟买。为了把儿子带回国，被告找人办假出生证，他原本打算安排让印度籍女佣和她的丈夫抚养孩子，他和妻子再安排领养，岂料女佣事后改变主意。

出生证明还没弄好，其中一个儿子却陷入病危，被告为了让申请过程更顺利，还伪造孩子的出生日期，终于在2014年9月5日为病儿取得本地公民权，两天后将他带到新加坡。

随后，妻子在2014年10月10日报案，指丈夫为了把两个儿子带回新加坡，向本地驻印度最高专员公署提呈造假文件。

法官今天下判时表示，接受律师的求情，指被告是为了救病危的儿子才会犯罪，此外也表示被告的病情和案件有直接的关联。

即便如此，被告的罪行仍严重，必须严厉看待，判他入狱4个月。