女佣涉偷富婆8500元名牌包 监6月

（早报讯）花8500元买下香奈儿经典款黑色包包，因为不舍得用而把名牌包收藏衣柜里，富婆数月后要拿包包来鉴赏，却发现黑色包包竟然变成了粉红包包！

原来，是女佣早前偷走了粉红包包，看到雇主有新货到，决定“偷天换日”用旧包包换新包包。

这名识货但又贪得无厌的女佣，是来自印度尼西亚的欧妮塔（28岁）。她面对四项偷窃控状，控方以其中两项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。她昨天认罪后，被判坐牢六个月。

案情显示，被告的女雇主（40岁）事发数个月前买了一个价值8500元的香奈儿经典款黑色包包，过后把新包包收在公寓里的步入式衣橱（walk-in wardrobe）内，用防尘罩好好盖着。

今年8月16日晚上8时50分，女雇主心血来潮，要拿新包包来鉴赏，岂料打开防尘罩，她才发现黑色包包竟然变成了粉红色。她很快认出粉红色包包是她众多包包之中的另一个，一时之间还以为自己把黑色包包放在他处，但却怎样找都找不到。

新包包遍寻不获，女雇主打算要报警。女佣听到“报警”，心知不妙，决定坦承用粉红包包掉包，偷走黑色包包。

尽管如此，女佣还是有所隐瞒，她没有说出自己早就在数月前就偷走了粉红包包，女雇主因此给她机会，没有报警。

除了偷走两个香奈儿名牌包包，被告也在今年3月偷走女雇主一个价值1000元LV名牌钱包，今年4月还偷了800元现金。