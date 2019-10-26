11月起 危险驾驶者将受更严厉处罚

（早报讯）根据修正后的公路交通法令（Road Traffic Act），自今年11月起，驾车人士若危险地驾驶车辆，将面临更严厉的处罚。

根据国会在7月通过的公路交通（修正）法案，判决的长度将取决于不负责任的驾车人士造成的伤害有多大。造成死亡最为严重，其次为严重伤害、伤害及威胁生命。

譬如，重犯者若危险驾驶并造成他人死亡，将面临最长15年监禁。而目前针对同一罪行重犯者的处罚为最长五年监禁。

此外，首犯者或重犯者的驾驶资格也可能立即被吊销，车辆也可能被没收，并被禁驾十年。

根据修正后的公路交通法令，不负责任驾驶罪行将被细分为两种：一、鲁莽或危险驾驶，即驾车人士已知自己的状态不适合驾驶，但仍选择驾驶；二、粗心驾驶，即在未经合理考量的情况下驾驶、未小心谨慎驾驶。

若驾车人士在酒精或毒品的影响下，犯下上述任意一种不负责任驾驶罪行，还将面临进一步处罚。

而酒后驾车、逆向行驶、高速变道、在无优先权（right of way）的情况下高速开过人行横道等极度糟糕的驾驶行为，将面临更长监禁及更高罚款。

内政部昨天（10月25日）发文告说，吊销或撤销驾驶执照的处罚措施，则将在明年下半年生效，届时当局会公布更多详情。

它指出，通过上述举措，不负责任的驾车人士将更及时地、更长时间地被强制远离公路。