西南区为看护家人的居民提供更多支援

西南社区发展理事会将为看护家人的居民提供更多支援，建立一个互助网络。其中计划包括为看护者提供培训，让他们提升能力以外，也能为其他有需要的居民提供服务，赚取外快帮补家用。

这项“西南自由看护工作者计划”由亚洲博爱集团（Caregiver Asia）提供培训，帮助居民掌握看护技能后，在时间允许时也能帮助其他居民照顾家人，例如陪伴病患复诊、帮其他看护者购买日用品等，从中赚取一些收入。这么一来，自由看护工作者也能让其他有看护工作的居民有休息的空间。

马来亚银行新加坡会资助这项计划的培训费，预计第一年能惠及50位居民。为鼓励看护者学以致用，自由看护工作者首三个月的收入，马来亚银行会提供花红，占收入的两成，花红顶限为250元。

亚洲博爱集团会负责配对工作，自由看护工作者每小时一般可赚18元至20元。计划开放给家庭收入不超过3500元的看护者。

除此之外，西南社理会也会设看护者热线，解答居民的问题，并提供他们所需的讯息，或转介他们到所需的社会服务机构。

西南社理会也将与合作伙伴举办看护者休息日，让居民把家人暂放在中心，由受训义工代为看护，他们能利用这段时间放松，参加手工艺等休闲活动。

社理会也将为区内的看护机构提供指南，提升各机构与看护人员对社区资源的认识，分享最佳作业方式。

这一系列措施是配合“西南心系看护计划”推出，为期三年的计划去年启动，旨在支持居民更好地应付看护责任。