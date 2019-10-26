后港骇人血案 多刀攻击致重伤 夫改控图谋杀妻

（早报讯）后港骇人血案，65岁丈夫不知何故用多把利刀攻击61岁妻子，导致她重伤入院。涉案的丈夫，原本面对以持危险武器重伤他人的罪名，日前被改控为企图谋杀。

《联合晚报》报道，8月10日清晨7时左右，65岁的冯德怀不知何故，在位于后港11街第154座组屋的一个单位内，用多把利刀伤害61岁妻子李秀清。

当时同在屋内的还有李秀清的哥哥。他见状吓得立即报警，警方随之将冯德怀逮捕。

冯德怀于8月12日被控上国家法院，面对持危险武器重伤他人的控状。

经过调查后，今日他被改控为企图谋杀罪。

根据新控状，被告于案发当天早上7时05分左右，在单位内企图谋杀李秀清，用多把利刀攻击伤者身体多处，有意想致她于死，因而触犯刑事法典第307条文（企图谋杀）。

若被告罪成，可面对终身监禁，或高达20年的刑期，以及罚款或鞭刑，或两者兼施，但被告已年过50岁，逃过鞭刑。

根据婚姻注册局的记录，被告与妻子于1988年注册，结婚31年。

事发单位的屋主，相信是被告的妻舅。

记者走访案发地点，不愿具名的居民指出，女伤者原本住在附近，但不知是把房子卖掉或者出租，才与被告搬来哥哥家住。

一名不愿具名的居民曾透露，事发当天清晨6时许，曾听见该单位传出吵架声，一度听见一个女声喊着“救命”，但不知发生什么事情。案展11月7日过堂。（人名译音）