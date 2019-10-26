王瑞杰鼓励潮社把各群体视为“自己人”

所谓“潮州人，家己人”，副总理兼财政部长王瑞杰鼓励潮社，在发扬自身传统文化的同时，与各族群和谐共处，把“潮人一家亲”的精神推广为“新加坡人一家亲”。

副总理兼财政部长王瑞杰星期六（10月26日）在新加坡潮州八邑会馆90周年庆晚宴上致辞时，肯定了会馆近年来在弘扬传统文化和潮州文化方面的贡献，也吁请会馆进一步发扬相互包容的精神。

潮州人是新加坡华族第二大方言族群，潮州八邑会馆1929年，由林义顺领导创建。王瑞杰举林义顺为例，阐述先贤跨越族群之分，群策群力的精神。

也是潮州人的王瑞杰说：“我们潮州人常讲一句话‘潮州人,家己人’……在新加坡,我们也应该把每个人视为‘家己人’。因此,我鼓励会馆把“潮人一家亲”这种精神推广为“新加坡人一家亲”。”

他指出，林义顺不只为潮州人的福利努力，也看到的是整个华人社群的需求。他开拓三巴旺地区种植橡胶与黄梨、与陈嘉庚一同创办华侨中学，义顺因此得以发展成如今应有尽有的市镇。

王瑞杰说：“新加坡是一个多元种族、多元宗教、多元文化的社会，我们在保留和弘扬自己的传统文化的同时，也要发挥包容心，与各族群和谐共处。”

共有近百位海外使节、国外潮州会馆和社团领导人，以及500名义顺居民出席活动。王瑞杰是晚宴主宾，教育部长王乙康则是特别贵宾，潮州籍的林瑞莲、张思乐、洪维能等议员，也出席活动。