国人仍不敢游香港 长周末完全没订单

（早报讯）香港局势难料，前往香港的旅行团也无人问津，就算是碰到屠妖节长周末，酒店也纷纷推出优惠价，本地旅客也不愿冒险到香港旅行。

中欧航旅（ASA）发言人今早（10月27日）告诉《联合晚报》，一些香港酒店客房开出7折优惠价，但仍无法吸引旅客。

香港反修例示威进入第四个月，大批示威者几个月来上街游行，全港几个月来多处有示威冲突，影响当地旅游业。

世界旅游机构邱武烈告诉《联合晚报》，旅客担心周末碰到示威者游行，因此都不愿到香港。

“香港目前的局势难料，如果在旅游期间碰上示威活动，他们只能待在酒店，哪都去不了，因此没几个人愿意过去。”

邱武烈说，由于公司做的主要是长途旅行的生意，因此受的影响不大。

中欧航旅发言人说，往年接近学校假期，又碰到长周末时，已经会有人安排到香港旅行。

“去年我们就接到100多个客人的订单要到香港旅行，今年连一单都还没接到。”

C&E旅行社告诉《南华早报》，公司虽然一直推销香港旅行配套，这个月却仍没接到到香港旅行的单子，公司只要安排其短程行程，如印度尼西亚的峇淡岛。

已买机票的旅客如期前往香港，但旅客已计划抵境后改换行程，到周边地区旅行。

中欧航旅发言人说，买了机票的旅客抵达香港后，会立前往深圳或澳门旅行。

“客人不想浪费机票，我们就建议他们可到周边玩。”

《联合早报》7月报道，多个国家或地区向香港发出旅游警示，对香港旅游业的影响逐步浮现，香港已流失两三成东南亚旅客。

香港上一次被国际社会广发旅游警告是在2003年，当时是因为沙斯（SARS）疫情肆虐，给香港旅游业带来沉重打击，赴港游客大减70％。