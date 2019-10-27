男子半夜潜水果店 偷走200元

（早报讯）男子凌晨趁水果摊负责人睡觉，3次从后门潜入水果店，偷走200元，店家报警抓贼。

这起事件发生在前天（10月25日）凌晨2时20分，地点是在位于勿洛南路第17座组屋的一家水果店。

水果摊负责人余先生（42岁）受访时告诉《新明日报》，当时一名男子从摊位后门陆续三度潜入店内。

小偷五分钟内前后前进店两次，第一次拿走了装在篮子内的零钱，第二次又拿走另一盒零钱。第三次确认没东西偷了才离开。被偷走的款项估计共有200元。

据监视器录下的画面，小偷是一名秃顶的华族中年男子。

水果摊负责人说，当时他正在店内睡觉，完全不知情。而摊位帮手在店外工作，没注意到店里进贼。

摊位帮手梁先生（74岁）受访时告诉《新明日报》，水果摊晚上通常都是由他负责看管。“当时我卖了一些水果，想将散钱放入蓝子内，却找不到篮子。后来发现后门没锁，怀疑散钱被人偷走，不过出去查看后没看到任何人”。

由于不确定是否真的遭小偷，不想吵醒睡着的负责人，所以直到早上才将事情告诉他。两人看了监控录像，证实店里进贼，并且报警。

余先生表示，水果摊在这一带已经营了6年，这是第一次遭偷窃。他说，“以后会将后门锁好，不让小偷有机会行窃”。梁先生也说，晚上会多进店内查看。

负责人表示，从来没见过窃贼。

余先生告诉记者，涉及行窃的男子从来没见过他光顾过摊位，但怀疑对方早有预谋。虽然被偷窃的数额不多，但毕竟是血汗钱，他表示自这次事件后，会加强保安措施包括把门锁好。