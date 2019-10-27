主妇取消借贷 接六恐吓视频

（早报讯）弟弟患上血癌，主妇本想向“借贷公司”借5000元救济，察觉事有蹊跷打消念头，对方却发送6个泼漆、烧车和烧屋等恐吓视频。

原本是小贩，目前全职照顾女儿的黄女士（45岁）受访时说，她是在本月18日收到一个不明号码传来的借贷资讯，她当时不缺钱，所以不感兴趣。

“事后，我接到消息，得知住在马国的弟弟患上血癌，需要约六七万令吉（约2万3000新元）医药费，所以我就在星期二（22日）联络上‘借贷公司’，打算借5000元。”

黄女士应对方要求提供了个人资料，一名华族男子接着来电解释借贷条规，并要求她“先收500元，再还1000元”，验证是否是忠诚的顾客，她这时起疑，决定不要借钱，挂上了电话。

“岂料过了三小时后，我接连收到6个视频，都是有人到人家住家泼漆、烧门以及烧车等视频。他们也以英文写道：‘我老板叫你要小心’，还指我欠他们的钱。”

这些视频有些拍到组屋的单位，但无从得知位于何处，视频也没有拍到干案人的模样。

黄女士透露，这是她第一次向借贷公司借钱，也是第一次遇到这种问题，当下只能赶紧否认欠钱，但对方隔天仍然一直来电。

她不再接听他们的电话，他们过后也才停止来电和发信息，但她仍非常害怕，赶紧报警。

她说，目前警方告知，由于她并没有和对方有金钱来往，因此将针对骚扰行为进行调查。

黄女士已提供身份证号码与公积金月结单资料，如今日夜担心有人上门骚扰，难以入眠。“我只希望对方可以高抬贵手”

黄女士透露，她目前正在办离婚，放下了小贩生意，全天在家照顾女儿。

黄女士提到，她从报章报道得知本地发生过这种先借钱后骚扰的事件，不排除有集团在操纵，因此也希望呼吁民众警惕，勿掉入这些陷阱。

《新明日报》尝试联络给黄女士提供借贷资讯的联络电话，但电话未能接通。