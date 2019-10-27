今早推出线上互动平台 公众可上网“参观”总统府

（早报讯）为了拉近国人与总统府的距离，总统府今早推出了线上互动平台，以及新版总统府书籍，还进行了开埠200周年纪念兰花命名仪式。

为庆祝总统府落成150周年纪念，哈莉玛总统今早宣布，推出线上互动平台以及四版介绍总统府内的历史，建筑，及稀有动物品种的书籍。

总统府与新加坡报业控股旗下《海峡时报》团队合作，通过增强实境（augmented reality）和360度虚拟参观，让公众舒适地深探总统府鲜为人知角落的有趣故事。平台的链接是：str.sg/istana150tour。

四版更新的书籍，则由六个社会服务团体的受益人参与描绘及撰写关于总统府里丰富的历史文化及自然景观。

哈莉玛总统在场边发言时表示，希望更多公众可以通过互动平台认识总统府，新推出的四本书籍更融入了特殊需求人士的贡献，令书籍别具意义。

书籍将在11月1日在各大书局以每本25元出售。所得净利将全数捐出总统挑战慈善以及参与的新加坡自闭症协会（Autism Association），特别需求者协会加东学校（APSN Katong School），触爱社会服务（TOUCH Community Service），圣安德烈自闭症学校和HCSA社区服务。

哈莉玛总统在社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞的陪同下，今早为纪念新加坡开埠200周年胡姬花——“凤蝶兰开埠200周年”命名。它象征着新加坡开放、多元文化及自主。

总统府在屠妖节（10月27日）开放至下午6时。