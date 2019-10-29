金味子公司1400万买德惠巷咖啡店

（早报讯）卷入百万元索偿案的金味，子公司以1400万买下德惠巷第143座的咖啡店，加强拓展饮食生意。

《新明日报》之前曾报道，去年12月，金味咖啡店集团因计划以1600万收购饮料品牌亚洲物语，引发连串风波，而金味执行主席林喜烈和执行董事谢书强双双被捕，过后获保释。

根据《新明日报》掌握的资料，虽卷入索偿案，金味咖啡店集团仍正常运作，甚至开扩充了在饮食行业的生意，其子公司“Jin Wei Food Holdings”最近就以1400万元买下德惠巷第143座的咖啡店。

根据金味发布的资料，位于德惠巷第143座的咖啡店原本的老板也是金味执行主席林喜烈。

资料显示，咖啡店于去年12月转手，之后注册为TW143公司。该公司在去年12月3日成立，当时的董事分别为Ng Han Keow, Peh Oon Kee, Ng Thian Hoo, Ang Tian Chua，他们都持有金味股份，而林喜烈则在今年8月才被委任为公司的董事。

在咖啡店的买卖交易中，林喜烈被列为咖啡店的经营者。

资料也显示，“Jin Wei Food Holdings”早前先以1万元收购TW143公司的所有股份，今年1月29日才开始展开收购计划。

位于德惠巷143座的咖啡店，面积224平方米，有一家茶水摊、六家售卖其他食品的摊位、两个小档口以及户外餐饮区。金味在收购咖啡店后，计划将经营里头三个摊位，分别售卖茶水摊、售卖点心和杂菜贩。

据悉，该咖啡店已经准备在后天（31日）暂停营业，并进行装修工程，而收购交易预计将会在下个月一日完成。

金味表示，这项收购计划与集团的营运方针一致，集团将扩展在本地的饮食场所业务，有适合的地点出现时，就会开设新分行。

这项计划也是集团拓展直接拥有产业的计划之一，这以长远来看，也将对股东有利。

金味也将继续在成熟组屋区物色适合的咖啡店，让扩大后的中央厨房配合这次进军餐饮业的计划。