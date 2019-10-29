疑煮饭引火患和爆炸 失智嫲吓哭找儿子

（早报讯）疑厨房失火，宏茂桥组屋单位传来三声爆炸，失智阿嫲被吓哭，立刻跑到邻居家拍门求助，她被救后，卷缩在楼梯口嚷着要找儿子。

宏茂桥10道446座组屋四楼的一个单位，今早约8时50分发生火患，当时独自在家的78岁阿嫲，疑在厨房煮饭，不知何故导致火患，火势迅速席卷整个单位。

记者抵达现场时，看见四楼五个单位外的走廊都被熏黑，阿嫲则坐在楼下咖啡店，焦急不已想要上楼查看家中情况。

据悉，这名老妇患有失智症，和儿子同住上述单位，平日儿子上班后，阿嫲就独自在家。

事发后，当被告知不能上楼时，阿嫲手足无措卷缩在咖啡店的座椅上，无助大哭。过了一会儿，阿嫲又推开陪着她的警员，坚持要坐在楼梯口。现场有熟悉阿嫲的居民向警方解释，阿嫲平时常坐在那里，那是她的“安全区”，坐在那里能稍微安抚她焦虑的心情。

阿嫲告诉民防人员，楼上单位并没有个人代步工具，起火原因相信与厨房有关。

住在角头单位的邻居伯娜丁（43岁）告诉记者，当时她和外甥两人在家，打开家门就看见滚滚浓烟，而阿嫲则站在走廊手足无措。当时单位内突然传出一声爆炸声，阿嫲吓得跑到隔壁单位拍门求助。伯娜丁说，看见屋内有许多物件“飞”出来，相信是爆炸所致。

她说：“单位屋顶开始掉落很多碎片，甚至有许多钢铁材质的东西都被炸得乱飞。我们知道阿嫲早上通常一个人在家，还好当时她已经走到屋外，没有受伤，只是看起来很害怕。”

据悉过后有人通知阿嫲的儿子，儿子闻讯后也尽快赶回家。现场也有与阿嫲相熟的触爱社会服务义工前来帮忙。受访义工透露，早上在附近有活动，但因浓烟取消。阿嫲曾是触爱旗下受益人，后来选择退出。