要住户移开走廊鞋柜 公寓管委会申请庭令遭驳回

（早报讯）公寓单位外的一个鞋柜引来住户与管理委员会对簿公堂。管委会指住户违反公寓条规，向法庭申请庭令指示住户移走鞋柜，但反被法官批评做法不合理，驳回管委会的申请。

据《海峡时报》报道，位于西海岸公园一带的The Infiniti公寓管理委员会入禀国家高法院，指公寓住户陈查尔斯（Charles Tay）在单位外摆放鞋柜，违反公寓附则（by-law）。

按照公寓附则，公寓住户不准在公共空间与楼梯口摆放、储存或弃置任何私人物件，不论物件体积的大小，或是否有阻碍人们走动。

管委会称，该住户的鞋柜长1.06米、宽0.36米，摆放在单位大门旁边，影响了公共走道可行动的空间。管委会尝试叫住户移走鞋柜，但住户不肯。

住户通过代表律师驳斥，按照民防部队条例，高楼走道必须有至少1.2米的空间宽度；即使住户摆放了鞋柜，该公寓走廊宽度仍不少于1.44米，没有违反当局条例。

国家法院法官本月初发表裁决，驳回管委会的申请。他在判词中指出，住户在单位外摆放鞋柜确实是违反了公寓附则，但要求法官发布庭令的做法是“小题大作”，因为鞋柜没有阻碍人们在走廊行动，或侵犯任何人的权益。

法官说：“既然鞋柜没有构成任何伤害，把它移走也不为任何人带来好处。”

法官也认为，公寓所设定的不准摆放物件附则，其范围太广，连摆放一个花盆和一双鞋子也等于违规。在法官看来，管委会的行为“不合理”和“具争议性”。管委会准备对法官的裁决提出上诉。

尽管多个公寓住户都在单位外摆放私人物件，管委会却只挑一名住户“下手”，法官认为，这种“杀一儆百”的做法不公平。

法官在判词中指出，呈堂照片显示，公寓内有多个单位外头，都摆放了屋主们的私人物件，他们这么做也违反了公寓附则。

当被质疑为何只针对一个住户“下手”时，管委会的回应是，那是因为该住户的鞋柜体积最大，而且是最新摆放出来的物件。只要成功取得庭令，管委会接下来将对其他住户采取行动。

但法官认为，既然鞋柜是最新的“违例”物件，那就更没理由只针对这个鞋柜，因为比起其他单位外的物件，此鞋柜违例的时间最短。而且，鞋柜看上去也不像是众多违例物件中体积最大的。

在法官看来，管委会是想借对付一个住户来杀一儆百，同时避免惹怒其他住户，但这么做不公平，法庭不能批准这样的申请。

住户陈查尔斯告诉《海峡时报》，他与家人向来很感激管委会悉心打理公寓设施，所以他们是在无奈的情况下，与管委会对簿公堂。（人名译音）