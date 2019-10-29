调查报告：移民课题和阶级差异最可能动摇国人对政府的信任

（早报讯）移民课题和阶级差异最可能动摇国人对政府的信任。一项全国调查发现，近四成受访者认为，这两个断层线倘若处理不当，将导致民众对政府的信任下滑。

这项调查是由李光耀公共政策学院新加坡政策研究所和种族和谐资源中心OnePeople.sg开展的，于去年8月至今年1月进行，共有4015名公民和永久居民参与。

研究人员列出五个可能影响社会凝聚力的断层线，并询问受访者，倘若未妥善处理这些断层线，可能对我国造成的后果。

这五个断层线是种族、宗教、社会经济阶级差异、移民，以及同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）相关课题。

结果显示，种族和宗教被认为是较有可能引发暴力的课题，但只有约四分之一的受访者认为，课题处理不当，将冲击民众对政府的信任。

五个断层线之中，被视为最可能影响国家身份认同和政府信任程度的，反而是移民课题。

41.3%的受访者认为，移民课题若处理不当，将削弱国家身份认同，39.5%也认为，民众对政府的信任可能因此下滑。

与少数种族相比，有较高比例的华族受访者持上述看法。报告指出，这或许是因为，涌入我国的要么是非华族移民，要么是有着不同习俗规范的华族移民。“更多华族受访者可能希望保有独特的新加坡华人身份，担心移民会改变这种情况。”

调查也发现，越富有的国人，越担忧移民课题的潜在后果。居住私宅者，有一半或以上认为，移民课题若处理不当，将削弱国家身份认同和对政府的信任。相比之下，居住在三房式或更小组屋单位的受访者，只有约三分之一持相同看法。

报告指出，一个可能的解释是，较富裕者无论在职场或私宅市场，都更多地面临来自外籍人才的竞争。

年轻国人也对阶级和移民课题更敏感。18至25岁的受访者中，44%认为阶级差异若处理不当，将降低民众对政府的信任。65岁以上的受访者中，则只有29％这么认为。

至于如何弥合断层线，分别有45.3%和47.1%的受访者希望，在处理阶级和移民课题上，政府能更多地介入。

受教育程度较高者或是较年轻国人，尤其这么认为。他们也更倾向于觉得，应开展更多公开讨论来解决阶级和移民课题。