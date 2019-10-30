王瑞杰：各国应携手解决贸易纠纷

（早报讯）贸易摩擦频频发生，副总理兼财政部长王瑞杰呼吁各国共同解决贸易纠纷，维护多边贸易系统。

他周三早上（10月30日）在全球海事论坛常年峰会致辞时指出，全球海事业可集体采取应付未来挑战的对策，包括重申按规则进行的多边贸易、推动海事可持续性，以及加强业界的数码化联系。

他说，近年来，贸易摩擦频发，投资者面对更多的不确定因素，而且经济增长的利益分布不均，导致全球贸易系统面对巨大压力。

“这是全球各界必须解决的问题，我们应该检讨和更新全球规则，个别经济体必须进行艰难的结构性改革。”

他还说，多边贸易框架是海事业增长的基础。各国应加倍努力加强多边贸易系统，创造一个互利共赢的稳定环境，让各国携手应付共同所面对的挑战。

王瑞杰也宣布新加坡海事及港务管理局（MPA）的digital PORT@SG 数码网站，正式启用。

用户可在这个网站同时向海事局、移民与关卡局和国家环境局，提出各项入境和离境申请。网站把原本船只必须填写的16种表格融合为一份表格，省去重复填写部分相同资料的麻烦，预计每年能为船运业省下10万个工时。

digitalPORT@SG 也会同其他海港网站如新加坡港务集团的Portnet和裕廊海港的Jurong Port Online网站连接，可直接预订这些海港提供的海事服务。

这个网站自今年10月1日开始试用，有10家公司参加，预计会在12月逐步让更多业者使用。

王瑞杰也与交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生见证了新加坡海事及港务管理局和海事服务研究公司DNV GL签署合作谅解备忘录。双方将在除碳、数码转型和智能海事生态系统等方面进行为期三年的研发合作。

超过200多名来自37个国家的海事业领袖、专家和政策决策者出席了这个为期两天的峰会。