黑客对国大等全球高等学府展开“钓鱼”袭击

（早报讯）近日有黑客通过发动“钓鱼”袭击窃取全球大学的学术研究及知识产权，新加坡国立大学亦成为目标之一。

国大校友事务办公处（NUS Office of Alumni Relations）今早（30日）9时47分发电邮给校友指，国大检测到了一项针对包括该校全球大学的“钓鱼”（phishing）袭击行动。

据悉，黑客通过诱导用户进入以假乱真的国大网站、输入账号资料，从而登录大学的图书馆网站，窃取学术研究及知识产权。

这类钓鱼电邮的主题（subject）栏中，可能有“提醒”用户还书的期限、及时为借到的书籍续期等内容。

国大提醒，用户若收到这类电邮，切勿点击或回复，而是应该点击举报（Report Phishing）按钮。用户可以将鼠标移动到链接上方，查看链接真实指向的网址，若不是以nus.edu.sg结尾，则不是由国大发出的。

此外，国大图书馆的网址为libportal.nus.edu.sg，而有的冒牌网站网址比较相似，用户应仔细检查浏览器地址栏中的网址是否正确。

若用户已回复类似邮件或点击邮件中的链接，应立即更换NUSNET密码，并联络资讯科技部寻求协助。

国大发言人受询时告诉zaobao.sg，国大于本月15日注意到这项针对全球的“钓鱼”袭击。目前，国大资讯科技部正展开彻底的内部调查，以评估这次“钓鱼”袭击的可能影响。

本月18日，国大已向职员及学生发出安全警示电邮，作为防范措施。初步调查显示，黑客针对的只有学生及校友的账户，目前没有检测到有账户遭侵入或数据外泄。

发言人表示，国大严格看待网络安全，并且有定期对电脑系统实施漏洞扫描（vulnerability scanning）以及渗透测试（penetration testing），并持续监控黑客活动，以检测任何可疑活动。