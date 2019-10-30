义工发现三天没领饭 报警寻获独居老人

（早报讯）口袋零钱不够搭车，手机电池耗尽，独居老人在外漂泊三天，回不了家夜宿公园，还得从垃圾桶找吃。就在他绝望之际，终于有警员找到他，将他带回家中。原来，每天给他送饭的义工组织发现，老人已三天没开门领饭，因此报警寻人。

义工组织“Mummy Yummy”三天前（10月27日）在面簿分享这则温馨故事。85岁老翁惹加（Raja）是名独居老人，他平时被义工亲切称为“惹加爷爷”，但鲜少与邻居聊天，也不常出门。深居简出的他每晚会打开木门，因为他担心自己若在家中去世会无人知晓，甚是令人心酸。

根据贴文，某天义工发现为惹加留下的食物无人领取，因此警惕。之后两天，义工每天挂在他门口的食物都无人领取，大家开始着急起来，立刻报警并到单位寻人。

警方抵达后向义工询问详情，随后民防部队也到场，破门进入惹加的家中，却发现他不在屋内，不知所踪。

六小时后，义工们惊喜地收到来自惹加爷爷的电话，他告诉大家，警察找到了他，并载他回家。他还说，这是他此生第一次坐上警车。

惹加也解释，原来他不想麻烦义工，所以自己去看医生。但他不小心弄丢了钱，结果没钱搭车，流落街头。老爷爷不敢和别人要钱，他的手机也没电了，又饿又累，只好睡在公园里、从垃圾桶翻找食物吃。

贴文最后写道，这段经历令义工听了心惊，但也庆幸事情发现得早，老爷爷得以及时被寻获。

“惹加爷爷安全到家，每天会在家中等待我们来送饭，脸上挂着灿烂的笑容，任务达成了。”