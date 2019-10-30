小狗遭“虐死” 主人逃过监禁

（早报讯）拍晕、砸头、泡冷水、冲冷水，小狗遭主人一连串“酷刑”后，最终遭弃尸河中。狗主人面对虐待动物的罪名，昨天被判接受日间报到令六个月，以及社区服务150小时，逃过牢狱之灾。

法官下判时表示，他相信被告只是为了唤醒小狗，一时不知所措才会做出一系列“不妥当”的举止，而不是无端的暴力行为，因此不至于需要坐牢。

《联合晚报》日前报道，仅活了73天的小狗，是一只贵宾犬，被告杨伟顺（47岁）是在去年2月6日犯案，他在案发前一周通过网络购买它，并帮它取名为“To-Bi”。

被告将To-Bi害死后，把它装进水桶内，偷偷带走丢弃在立达道（Delta Avenue）旁的河流内。

被告的父母发现To-Bi不见后，觉得事有蹊跷，立刻报警。

被告日前承认一项虐待动物的罪名，另一项交由法官下判时考虑后，案件展期至昨天（10月29日）下判。

根据案情，To-Bi到被告家一周后，在玩闹时，不小心沾到了粪便，但不肯配合被告帮它冲洗，被告因此连“拍”它三下。不料，小狗狠狠咬被告一口后，就昏厥不起。

被告声称，他想要唤醒To-Bi，因此将它的头砸在浴缸上，然后还用冷水泡它、冲它，但它始终不醒。

主控官指出，被告的行为惨无人道，小狗被拍晕后，被告不带它去看兽医，反而用更残忍的手法虐待小狗，认为他必须坐牢至少两周。

律师说，被告只是因为小狗“一拍不起”而不知所措，单纯只想要唤醒小狗，希望法官只判他罚款，或者接受日间报到令就好。

法官最终下令被告接受六个月的日间报到令，并且必须在一年内完成150小时的社区服务，而且不得在一年之内再养任何宠物。（人名译音）